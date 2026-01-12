Borghi: "La Fiorentina ha svoltato, lo si è visto in troppe cose. La luce si è accesa con il gol di Kean contro la Cremonese. Vanoli..."

Sul suo canale You Tube ha parlato il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi, intervenendo anche su Fiorentina-Milan.

La gara del Franchi

“Il Milan è in difficoltà, anche ieri ha rischiato seriamente di perderla. L'ha ripresa e poi la traversa di Brescianini è stata clamorosa, oltre alla parata di Maignan su Kean. I rossoneri non hanno fatto bene, ma non hanno perso”.

Svolta Fiorentina

“La Fiorentina per me ha svoltato, lo si è visto in troppe cose. In primis Dodo e Gosens. Vanoli l'ha preparata lì, portando gli esterni all'interno e creando difficoltà di lettura al Milan. I calci piazzati diventano una risorsa per i viola, con il piede di Gudmundsson e le teste dei giocatori come Comuzzo, che torna ad essere positivo. E poi la reazione dall'1-1, creando due occasioni lampante per il 2-1. Con questi valori credo si siano messe le basi per la salvezza”.

Luce accesa

“Il gol di Kean contro la Cremonese ha sbloccato la situazione. La luce si è accesa lì, lo si è visto contro la Lazio e poi anche contro il Milan. Sono solo due punti, servono le vittorie, ma questi punti parlano molto di più rispetto ai singoli risultati”.