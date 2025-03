Il talent scout e uomo di mercato Michele Fratini ha parlato a Radio Marte dell'acquisto da parte del Napoli del difensore classe 2004 Luca Marianucci, che potrebbe significare la bandiera bianca dei partenopei nella corsa per Pietro Comuzzo. Queste le sue parole:

“Marianucci in difesa è un cane che abbaia e morde, però non è Comuzzo. Il difensore della Fiorentina è freddo, sembra non avere emozioni, non cambia mai. Nn sente il caldo né il freddo, è incredibile. Non cambia mai pelle. Marianucci è forte, anche se ha un anno in più di Comuzzo in prospettiva è un bel colpo. Però con Buongiorno a destra e Comuzzo a sinistra il Napoli poteva costruire una signora difesa”.