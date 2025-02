Thiago Motta: "I risultati nel calcio contano molto, ma non sono tutto. Fagioli è convocato, avrà le sue possibilità"

Questo pomeriggio l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Tra i tanti temi toccati c'è anche quello relativo al mercato, e su questo ha espresso qualche parola anche su Nicolò Fagioli seguito dalla Fiorentina di Commisso. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il risultato finale premia: nel calcio conta tutto, anche la testa. Ma tante altre cose. Noi lavoriamo su tutto per essere una squadra migliore sempre. Abbiamo fatto ottime prestazioni sempre per avere la vittoria, altre volte non l'abbiamo avuta e non siamo contenti per quello. Anzi: resta sempre l'arrabbiatura di lavorare bene e non aver avuto la vittoria. Fa parte di questo gioco. Concentrati su domani, giocando con l'Empoli in casa. Dobbiamo fare un'ottima partita per arrivare alla vittoria. Dobbiamo migliorare su tutto, quando arriva un gol è una situazione dove possiamo sicuramente - anche se gli errori esistono ed esisteranno, però dobbiamo limitare - fare meglio. Finché una palla finisce in gol con un errore, ci sono tante situazioni che possiamo fare meglio. Individualmente e collettivamente. E' il percorso di miglioramento, una squadra più forte, più compatta, più solida, aggressiva. Abbiamo avuto contro il Benfica situazioni in cui abbiamo fatto bene e altre dove possiamo migliorare. E serve già per la prossima partita contro l'Empoli".

“Gli infortuni ci hanno condizionato ma non voglio cercare alibi”

Ha anche aggiunto: “Una squadra per arrivare e stare a un certo livello deve avere continuità. La prova è il campionato, dice tanto. Abbiamo avuto alti e bassi. Senza parlarne come alibi, degli infortuni avuti finora, non ci è permesso di avere un equilibrio di squadra. Giocatori che possono giocare o ripetere le performance fatte. Non sono alibi. Ci sono capitate, fa parte del gioco, dobbiamo fare con questo. Di sicuro, una squadra deve avere continuità per stare a un certo livello. Oggi non siamo stati capaci di essere continui. Fatte partite interessanti con performance interessanti ma non siamo arrivati al risultato finale che è l'obiettivo principale, cioè la vittoria. Significa che non abbiamo avuto la continuità che vogliamo avere e lavoriamo tutti i giorni per averla”.

“Fagioli è regolarmente convocato: ha la possibilità di trovare spazio”

Ha poi parlato anche di mercato esprimendo due parole anche per Fagioli, grande obiettivo della Fiorentina: "Manca ancora qualcosa? Del mercato non ho nessuna aspettativa. Mai avute. Mai parlato di mercato, siamo in linea, in sintonia. L'ho detto tante volte, e ribadisco: finirà il mercato in pochi giorni e questa è una cosa interessante, poi parliamo solo di quello che abbiamo e proseguire il campionato. E sono molto contento della squadra che ho, dei miei ragazzi, ci impegniamo tutti i giorni per migliorare la nostra situazione iniziando dalla partita contro l’Empoli. Fagioli? Domani Nicolò sarà regolarmente convocato, ha giocato meno in queste settimane ma le cose possono cambiare. Capisco bene il suo stato d’animo, sono stato calciatore anche io e fa parte del gioco: sta a tutti loro dimostrare di poter meritare più spazio in campo. Fagioli, come tutti gli altri, ha la possibilità di trovare spazio”.