Via libera parziale al restyling del Padovani: manca l'ok del CONI. Una soluzione alternativa per la Fiorentina

L’ipotesi che il Padovani possa diventare la casa della Fiorentina durante il culmine dei lavori al Franchi è ancora valida. La Nazione riporta degli aggiornamenti proprio sul restyling dello stadio di rugby, per il quale il 30 luglio è arrivato il via libera da parte dell’Istituto per il credito sportivo e culturale di Roma.

CONI decisivo

Ciò significa che potrà essere concesso il mutuo di 10 milioni con cui Palazzo Vecchio intende ristrutturare e ampliare il Padovani, a patto che il CONI sia favorevole. Un parere vincolante quello del Comitato Olimpico, che in ogni caso dovrà arrivare entro metà dicembre. La restituzione del fondo è fissata in massimo quindici anni a partire da gennaio 2025, mentre i lavori non potranno durare più di cinque anni.

Le cifre

Scendendo nel dettaglio delle cifre, 10 milioni serviranno per il restyling della parte dedicata al rugby mentre ne verranno utilizzati tra i 4 e i 7 per portare la capienza dello stadio a 18mila spettatori. In questo modo la Fiorentina potrebbe giocarvi le partite di Serie A, sebbene occorra ricordare che ad oggi la società viola preferirebbe comunque rimanere al Franchi durante tutto il corso dei lavori.