Corriere Fiorentino: E ora il rinnovo!

Una pagina sulla Fiorentina, la troviamo stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Apertura per: “Kean, ora il rinnovo”. E ancora: "Ultime 24 ore per far valere la clausola di Moise, se entro oggi non arriveranno offerte da top club la Fiorentina gli proporrà il prolungamento: “Sono motivato”.

Pioli e Commisso

In taglio medio c'è un trafiletto: “Scontro con i romanisti, Zaniolo patteggia la multa”. In taglio basso: “Viola Park, una standing ovation per Pioli ”Alleno per emozionarmi e qui posso farlo". Sottotitolo: “In 3 mila ieri al saluto di inizio ritiro, Commisso: spero sia il mio migliore anno”.