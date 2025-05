Protagonista con il gol che ha riaperto la gara, Luca Ranieri a Sky ha commentato il k.o. con il Betis:

"L’ultimo scatto su Anthony al 90’ mi ha distrutto. E’ stata una partita equilibrata, c’era un’atmosfera incredibile, uno stadio bello e una grande squadra il Betis però siamo stati in partita. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, c’è da alzare la qualità e possiamo farcela. L’ambiente ci ha condizionato all’inizio, devo fare i complimenti ai loro tifosi ma è stato importante riaprirla e ora ce la giochiamo al ritorno.

Perché ero in area sul gol? All’inizio dietro, poi Mandragora mi ha spinto su e ha dato una palla bellissima a Robin, mi è andata bene, ho chiuso gli occhi e l’ho vista dentro. Siamo soddisfatti ma sappiamo che al ritorno servirà qualcosa in più. Dopo il 2-1 abbiamo preso entusiasmo e abbiamo sfiorato il pareggio con Robin, dobbiamo cercare di perdere meno palloni in fase di impostazione e ce la potremo fare. Ora ci aspetta un’altra partita fondamentale con la Roma e non vediamo l’ora di giocare il ritorno".