Una Conference da scartare? Non per la Lazio. Lotito vuole la nona qualificazione europea di fila, nessuna strada spianata alla Fiorentina

Nel dibattito classico intorno alla Conference League c'è sempre la tendenza a credere che alcune squadre quasi vogliano evitarla. Non vale per la Fiorentina, che anzi alla terza coppa continentale è aggrappata per non perdere il treno dell'Europa.

Ma non vale neanche per la Lazio a quanto riporta il Corriere dello Sport: Lotito infatti vuole la nona qualificazione europea di fila (6 Europa League e 2 Champions finora), oltre al piccolo gruzzoletto che comporta. Ma c'è anche uno status europeo da confermare: la Lazio insomma farà di tutto per portare a casa la posta contro il Lecce, anche perché nel mirino potrebbero esserci ancora le due coppe maggiori.