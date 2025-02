Il futuro della Fiorentina passa da Verona. Palladino e le sue responsabilità: ora non si può più sbagliare

La Nazione analizza il momento della Fiorentina e quella che sarà la sfida di oggi contro l'Hellas Verona. L'orchestra della Fiorentina, scrive il quotidiano, dovrà esprimersi con un'armonia che rispecchi il valore dei giocatori messi insieme fra il mercato estivo e quello di gennaio. E il direttore di questa orchestra, ovvero Palladino da oggi in poi dovrà tonare ad essere decisivo nelle sue scelte tattiche, nelle motivazioni da consegnare ai giocatori, nei cambi di passo (e di uomini) a partita in corso, che poi potrebbero essere concretamente la chiave da girare per portare a casa vittoria, risultato e punti in formato Europa .

Palladino ha una responsabilità importante e precisa. Il futuro della Fiorentina, dunque, passa forte e chiaro dalla sfida di questo pomeriggio al Bentegodi. Sfida che racconta per l'ennesima volta anche il rapporto di stima e amicizia fra le due tifoserie. I maxi esodo in partenza da Firenze parla di oltre quattromila sostenitori viola in trasferta. Un'altra ragione questa, per mettere sulla squadra la pressione (tanta e motivata) su una squadra che sa di poter sognare ma troppe volte ha finito per fermarsi e mettere in discussione progetti e ambizioni.