La Fiorentina si appresta al ritorno in campo al Franchi dopo due sconfitte consecutive in campionato. La squadra di Palladino deve dare una spallata al suo cammino per tornare sulla strada dell'Europa e per farlo il risultato contro l'Hellas Verona è quasi obbligatorio.

Palladino ritrova Kean dopo la squalifica, ma perde Gosens per lo stesso motivo. De Gea in porta, con Parisi che sostituirà il tedesco sulla sinistra. Al centro della difesa l'unico dubbio di giornata, con Comuzzo in vantaggio su Pongracic per una maglia da titolare accanto a Ranieri (che però le ha giocate tutte ultimamente). Da capire quali saranno le intenzioni di Palladino là dietro con Dodo a destra (Comuzzo potrebbe insidiare anche il suo posto come terzino, per far rifiatare il brasiliano). In mediana Fagioli si riprende il suo posto naturale in coppia con Mandragora. Sulla trequarti dentro Zaniolo, Beltran e Folorunsho alle spalle di Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli; Zaniolo, Beltran, Folorunsho, Kean.