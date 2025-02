Ultime speranze di rimonta ranking: i sorteggi danno una mano ma per la Champions serve comunque un miracolo, invece l’Europa League…

L'urna di Nyon ha regalato un'ultima, forse al lumicino, speranza di rimonta alla Serie A nella classifica del ranking Uefa stagionale: le prime due leghe hanno uno slot omaggio per la prossima stagione, come ben sappiamo. Il derby di Champions tra Real e Atletico e quello evitato in Europa League da Roma e Lazio, offre una possibile riapertura dei giochi, che poi andrebbe a toccare anche la Fiorentina. Responsabile anch'essa del ranking nella sua Conference League, e potenziale beneficiaria in campionato.

Lo è stata già l'anno scorso, quando l'ottavo posto valse eccezionalmente il ritorno in Conference ma è evidente che le speranze vadano più in ottica quinto/settimo posto: serve una rimonta sulla Liga, oggi nettamente davanti. Poi certo, arrivare quinta per la Fiorentina resta utopia ma un eventuale settimo posto, con lo slot omaggio, regalerebbe l'Europa League.