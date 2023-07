Dalla Germania chiudono definitivamente all'ipotesi di un futuro alla Fiorentina per Demirbay, ma non a quello in Italia

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco BILD, non ci sarà la Fiorentina nel futuro di Kerem Demirbay, centrocampista del Bayer Leverkusen con il contratto in scadenza la prossima estate. La società viola ha infatti spostato tutta l'attenzione per il centrocampo su Arthur, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Sul giocatore turco-tedesco, dunque, rimane l'interesse del Galatasaray, che ha offerto 3 milioni di euro: troppo poco per convincere il club di Leverkusen. Su Demirbay ci sarebbe anche un club italiano che, però, secondo il quotidiano, non è appunto la Firoentina.