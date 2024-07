Bucciantini: "Non venderei mai Nico Gonzalez per prendere Colpani. Una volta la Fiorentina era davanti al Napoli, adesso..."

Marco Bucciantini, opinionista televisivo, è intervenuto a Radio Bruno Toscana sulle ultime vicende di casa Fiorentina: “Nessuna squadra riesce a comprare i giocatori che vuole nel calciomercato attuale. La Fiorentina ha preso Kean perché il centravanti era l'urgenza; a me piace, ma solo se viene affiancato da un altro attaccante più forte. In arrivo poi c'è anche Valentini, che non fa parte di una grande squadra e aveva un valore di mercato abbordabile".

“Nico per Colpani? Mai”

Poi ha aggiunto: "Ancora mancano tanti giocatori, almeno quattro o cinque fra cui un altro esterno. Inoltre io non venderei Nico Gonzalez, un giocatore forte che ogni tanto tradisce ma che è pur sempre titolare nell'Argentina campione del mondo. Nico è l'unico top player che ha questa squadra: non posso sentire i tifosi che lo venderebbero in cambio di uno come Colpani, tanto per fare un nome”.

“Una volta la Fiorentina era davanti al Napoli”

Infine: “Il Napoli oggi prende Buongiorno, l'Arsenal Calafiori, l'Inter Bijol. La Fiorentina per anni è stata davanti al Napoli, oggi De Laurentiis fa operazioni di altro livello. Se vuoi migliorare, devi lavorare in un certo modo. Mi piacerebbe che la Fiorentina riuscisse a battere la concorrenza di una big per un vero top player”.