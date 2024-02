Tutto fuorché esterno d'attacco: La scelta precisa e ponderata di Italiano

Cinque gol nelle ultime otto partite. Dal punto di vista realizzativo non c'è nessuno attualmente nella Fiorentina che stia meglio di Lucas Beltran.

Punta centrale o trequartista

Piano, piano ha cominciato a guadagnare minutaggio e ha trovato anche una sua fisionomia in campo: Italiano lo ha schierato o come punto di riferimento centrale avanzato oppure trequartista con la presenza di un altro centravanti di ruolo.

Il tecnico viola non vede Beltran come esterno d’attacco e anche in un periodo in cui la Fiorentina ha avuto diversi problemi ai lati, ha preferito schierare Bonaventura o addirittura Nzola in quella posizione, invece che l'argentino.

Esaltare le sue caratteristiche

Una scelta ponderata per permettere al calciatore argentino di fare quello che gli riesce meglio: attaccare gli spazi, duettare coi compagni e anche pressare gli avversari, a cominciare dai portieri (vedasi i gol contro Monza e Lecce).