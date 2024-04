La Nazione: L'incognita dei quattro big

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Domani la coppa Da Jack a Nico L'incognita big".

Pagina 4

Apertura dedicata a: “L’incognita dei quattro big Jack a mezzo servizio Belotti da valutare L’ansia di Italiano”. Sottotitolo: “Anche Beltran non è al top e Nico deve recuperare energie”.

Pagina 5

Movimenti in società: “Dirigenti, nuovo cambio Burdisso lascia a fine anno Tre nomi per sostituirlo Ma in pole c’è l’ex Macia”. E inoltre: "Il dt verso la Roma. In lizza ci sono anche Pietro Accardi e Raffaele Rubino". Di spalla infine: "Impegno, fiducia e gol (pochi) Nzola-Kouame: gemelli diversi".