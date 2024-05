Un Vlahovic in stato di grazia trascina la Juventus al successo in Coppa Italia. Gasperini va al tappeto

Un anno dopo la sconfitta della Fiorentina in finale di Coppa Italia contro l'Inter, è la Juventus ad alzare il trofeo nel cielo di Roma. L'atto conclusivo della competizione ha visto trionfare i bianconeri di Massimiliano Allegri, espulso - fra l'altro - nel finale di gara.

Vlahovic decisivo

A decidere il match è stato un formidabile Dusan Vlahovic. L'ex viola ha segnato al minuto 4 su un lancio lungo di Cambiaso, scavalcando Carnesecchi da pochi passi. Nella ripresa, inoltre, è stato annullato anche un bel gol di testa all'ex centravanti di Italiano.

Gasp KO

L'Atalanta, specie nel secondo tempo, ci ha provato, ma il trio Danilo-Bremer-Gatti è stato invalicabile. Alla fine è 1-0 per la Juve, che grazie a un Vlahovic in stato di grazia, vince la sua 15° Coppa Italia della storia. Gasperini, che aveva fatto fuori la Fiorentina in semifinale, è battuto, ma fra una settimana esatta avrà una nuova chance di vincere l'Europa League.