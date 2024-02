Il meteo frena i tifosi viola ma non quelli del Frosinone: previsto mini esodo.

Nonostante i proclami sui social e l'appello di tecnico e dirigenza a restare uniti e vicini alla squadra, a quanto pare la prevendita in vista di Fiorentina-Frosinone procede a rilento. La sfida in programma domenica alle ore 12.30 contro il Frosinone non sarà probabilmente accompagnata da un gran colpo d'occhio. Sono stati infatti pochi i biglietti staccati in questi ultimi giorni di prevedita: una scarsa risposta del popolo fiorentino dovuto molto probabilmente dovuto alle previsioni meteo non certo serene.

Nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto filtrare che domani gli spettatori al Franchi dovrebbero essere attorno ai 22-23mila, un dato in linea con le medie stagionali a ribasso rispetto all'ultima annata. Dall’altro lato però la risposta è stata super. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttofrosinone.com, il Frosinone di Di Francesco non sarà da solo a Firenze. E’ infatti previsto un mini esodo di tifosi ciociari: sono infatti stati venduti 972 biglietti per il settore ospiti dello Stadio Franchi.