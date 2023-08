Un precampionato da protagonista: Comuzzo entra nelle grazie di Italiano ed è pronto a prendersi le chiavi della Fiorentina Primavera

Nelle amichevoli precampionato della Fiorentina, alcuni giocatori sono riusciti a ritagliarsi un loro spazio e a far parlare di loro: spuntano Sabiri, Arthur, Kokorin, ma anche e soprattutto il giovanissimo Pietro Comuzzo. Il classe 2005 è sceso in campo in ben quattro test, regalandosi anche soddisfazioni come un gol nel successo contro il Sestri Levante e la titolarità in un palcoscenico come il 'St. James Park' di Newcastle, durante la Sela Cup.

Difensore centrale di piede destro, schierabile in tutte le posizioni di una difesa a tre o a quattro (Aquilani ha spesso variato, da braccetto a centrale puro), Comuzzo è indubbiamente la novità più inaspettata dell’estate viola. L’esperienza racimolata in queste amichevoli evidenzia la qualità che Italiano ha visto in lui. La sua ascesa in Primavera si è consacrata nella seconda parte dell’ultima stagione, spesso affiancando Lucchesi e Gentile, visto anche un Krastev con qualche problema fisico.

Nessuno dei tre difensori precedentemente elencati, tuttavia, sarà in Primavera l’anno prossimo; tutti distribuiti in prestito, tra Ternana, Fiorenzuola e Catanzaro. La giovane età di Comuzzo, al contrario, oltre a limitare fortemente le possibilità di un’affermazione immediata in prima squadra, concede la prospettiva di un altro anno nel settore giovanile viola. Galloppa, dunque, avrà pochi dubbi nell’indicare il leader tecnico e carismatico della sua difesa.