L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha rilasciato un'intervista a Prime Video, rispondendo a una domanda cuoriosa: “Chi salvi tra Ovrebo e Corvino?”. Questa la risposta dell'ex numero uno francese:

“Salvo Ovrebo. Il suo danno è durato solo 90 minuti. Con l'altro invece è stata più lunga. Con lui sono entrato in conflitto nelle ultime 2 o 3 stagioni a Firenze. Non l'ho mai perdonato. Tra me e Firenze doveva essere amore eterno e volevo chiudere lì la mia carriera. Corvino si è messo in mezzo non permettendomi di far avverare questo sogno. Sono stati 2 anni e mezzo complicati con lui e sono ancora molto arrabbiato e deluso”.