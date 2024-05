L'allenatore dell'Olympiakos José Luis Mendilibar ha parlato nel post partita della semifinale vinta contro l'Aston Villa sulla qualificazione alla finale di Conference League. Queste le sue parole:

“Non so che dire. Credo servirà un po' di tempo per realizzare dove siamo arrivati. Sono contento per i miei ragazzi e per i nostri tifosi. Ho visto un po' la Fiorentina giocare, ho visto la gara che hanno disputato a Bruges. Hanno giocato bene e hanno meritato di arrivare in finale. Sarà una partita complicata contro una squadra italiana che sta bene. Adesso abbiamo 20 giorni per studiarli e conoscerli”.