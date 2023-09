Sul canale Twitch de La Fiera Del Calcio, il giornalista di Sky, Gazzetta e non solo Carlo Pizzigoni si è soffermato sulla sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter: “La partita della Fiorentina è stata davvero brutta, tanto da non sembrare vera. La squadra ha dato poco, ha giocato senza nessuna intensità emotiva. Una partita d’allenamento, onestamente inaccettabile che ci si presenti così a San Siro, non è stata una partita rispettosa di una cornice del genere”.

“Una partita inaccettabile da parte di tutti ma soprattutto da parte di quei giocatori che devono sempre dare qualcosa in più. Mi riferisco a Nico Gonzalez, una partita senza senso, di reclami e poca produttività. Una pagina da cancellare, strappare dal diario e basta”.

“Thuram si è visto offrire il fianco dalla Fiorentina e ha potuto giocare in campo aperto, i due centrali difensivi viola sono stati i peggiori in campo. Ranieri non può essere più di una migliore riserva, per fare il titolare in una difesa a 4 così, mi sembra troppo poco. Mina è arrivato per sostituire Igor ma è un giocatore che è sempre un punto interrogativo, per gli infortuni”.