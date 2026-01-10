Pedullà: "Contatti intensificati tra Fiorentina e Baldanzi, a colloquio anche stamattina"

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà aggiunge nuovi dettagli sull'interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi.

La scelta

I contatti tra le due parti, a dire il vero, non si sono mai interrotti, anzi: Fiorentina e Roma sono da tempo a colloquio per il trequartista di Poggibonsi, e la formula prediletta sembrerebbe quella del prestito. Come riporta Pedullà, infatti, c'è stato un incontro anche stamattina: pressing netto della Fiorentina che ha scelto lui, come nuovo interprete sulla trequarti.