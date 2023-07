Domani inizierà la nuova stagione anche per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat atteso al Viola Park insieme all’attaccante Nicolas Gonzalez. Appare chiaro ed evidente che i due dovranno cominciare la preparazione atletica e dovranno rimettersi in fretta al pari dei compagni. Ma come evidenziato da La Nazione l’atmosfera intorno al nazionale marocchino sarà tutta da decifrare. La Fiorentina avrebbe fatto volentieri a meno di doverlo convocare per il ritiro, ma di proposte concrete per la cessione ad oggi non ce ne sono, e il suo futuro rimane un rebus.

Precisiamo anche che l’unico interesse confermato per il centrocampista viola al momento è quello del Manchester United, che ha il suo nome in una lista di preferenze. Ma di offerte concrete alla Fiorentina per adesso non sono pervenute, motivo per il quale proseguono le riflessioni in casa viola sul da farsi e sul gestire un elemento che sembrava, fino a pochi giorni fa, essere tra i primi con le valige in mano.