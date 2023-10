Cabral: "Un onore segnare il mio primo gol con la maglia del Benfica. Mi sto adattando sempre di più al calcio portoghese"

L'ex attaccante della Fiorentina Arhur Cabral ha messo a segno ieri il suo primo gol con il Benfica in Coppa del Portogallo segnando in pallonetto contro l'S.C. Lusitania. A fine gara il giocatore ha raccontato ai media le sue sensazioni: "Sono molto felice, mi auguravo di di farcela oggi. Segnare il mio primo gol con la maglia del Benfica è un onore. Ho lavorato tantissimo per aiutare la squadra e grazie a Dio è arrivato questo momento".

E ha aggiunto: "Stiamo lavorando molto duramente. Io mi sto adattando sempre di più al Paese, alla squadra e al calcio portoghese. Abbiamo una grande sfida che ci attende (quella contro la Real Sociedad in Champions League, ndr) e dobbiamo essere molto concentrati".