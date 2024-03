L'Atalanta batte lo Sporting e si prende i quarti di Europa League prima della Fiorentina. Avanti anche la Roma nonostante la sconfitta

Si sono appena concluse le partite di Europa League della serata. Ed è una notte assolutamente positiva per le italiane; Atalanta e Roma si prendono i quarti di finale.

L'Atalanta supera l'ostacolo Sporting Lisbona

I nerazzurri avevano tutto da giocarsi, visto il pareggio per 1-1 in trasferta a Lisbona contro lo Sporting. La spuntano con un 2-1 in rimonta al ‘Gewiss Stadium’. Avanti i portoghesi con Pedro Goncalves, poi Lookman pareggia i conti pochi secondi dopo l'inizio della ripresa. Intorno all'ora di gioco Scamacca mette in rete per il definitivo vantaggio. L'Atalanta, che domenica sfiderà la Fiorentina, va ai quarti di finale.

Sconfitta indolore per la Roma

Diverso discorso per la Roma, forte del 4-0 dell'andata contro il Brighton. In Inghilterra i giallorossi perdono 1-0 con gol di Danny Welbeck. Ininfluente la sconfitta, che non sposta gli equilibri, nonostante gli inglesi ci abbiano provato in tutti i modi ad accorciare il più possibile.

Nella serata ci sono anche Liverpool-Sparta Praga 6-1 e Bayer Leverkusen-Qarabag 3-2. Clamorosa la rimonta dei tedeschi, sotto 0-2 fino a circa un quarto d'ora dal termine.