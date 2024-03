La Fiorentina al 'Franchi' trema soltanto nel finale contro il Maccabi Haifa e vola ai quarti di finale di Conference League

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1 (58' Barak, 87' Khalaili)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (70' Dodô), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi (81' Parisi); Bonaventura (75' Maxime Lopez), Mandragora; Gonzalez, Barak (81' Beltran), Sottil (75' Ikone); Belotti.

90'+5 Finisce qui! 1-1 tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa, con i viola che grazie anche alla vittoria dell'andata volano ai quanti di finale di Conference League e gli israeliani che escono dalla competizione.

90'+5' Ammonito Belotti per non aver rispettato le distanze su un calcio piazzato del Maccabi Haifa.

90'+2 Ci prova Belotti di potenza, ma calcia altissimo.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

87' Gol del Maccabi Haifa. Khalaili riceve il pallone in area dopo un'azione personale di Goldberg e con una conclusione di precisione realizza il pareggio.

84' Continua ad attaccare la Fiorentina, il Maccabi Haifa si sforza per difendere nonostante debba recuperare due gol.

81' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Biraghi e Barak, vanno in campo Parisi e Beltran.

79' Alla battuta del calcio di punizione si presenta Biraghi ma calcia malissimo.

78' Ammonito Simic per fallo di ostruzione su Belotti al limite dell'area.

77' Ci prova con una conclusione con il mancino Mandragora, pallone che esce a lato

75' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Sottil e Bonaventura, tocca a Ikone e Maxime Lopez.

74' Iniziativa di Dodô che salta due giocatori, fermato poi a centrocampo fallosamente.

71' Altri cambi nel Maccabi Haifa: escono Mohamed e Seck, vanno in campo Naor e Kandil.

70' Cambio nella Fiorentina: esce Faraoni, torna in campo Dodô.

69' Occasione per Sottil che da sinistra in area a porta spalancata calcia fuori!

66' Khalaili cerca il destro rasoterra da fuori, tiro che finisce tra le braccia di Terracciano.

63' Colpo di testa di Belotti, pallone intercettato da Keouf.

61' Cambi per il Maccabi Haifa: escono Pierrot, Rafaeelov e Cornud, vanno in campo Saief, Kinda e Khalaili.

58' GOOOOL! BARAK!!! Azione avviata a destra da Gonzalez che serve sulla fascia Faraoni, il quale crossa nel mezzo per lo stacco di testa di Barak! 1-0 per la Fiorentina

55' Ci prova Pierrot da fuori, pallone che finisce altissimo.

52' Azione di Gonzalez sulla sinistra che va al cross per Barak, il suo colpo di testa finisce tra i guantoni di Keouf.

49' Tiro-cross di Ranieri sul secondo palo, non ci arriva però Barak.

46' Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da parte di entrambe le squadre.

45' Finisce senza recupero il primo tempo: è 0-0 tra Fiorentina e Maccabi Haifa.

44' Maccabi Haifa che prova ad andare per vie centrali, la Fiorentina concede poco tappando i possibili varchi.

41' Fiorentina ancora che non ha calciato in porta, hanno velocizzato invece la manovra gli avversari.

38' Annullato un gol Maccabi Haifa con Terracciano che para la conlcusione di Podgoreanu sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi Simic spedisce il pallone in porta ma c'era fuorigioco.

35' Pallone ancora dalle parti dell'area viola, lo allontana Bonaventura.

32' Sortita offensiva del Maccabi Haifa con Podgoreanu che va al cross nel mezzo non calibrato a dpvere.

30' Mandragora cerca con il sinistro un gran tiro da fuori che però si spegne sul fondo.

28' Tanti i palloni crossati in area della Fiorentina fino ad ora, e altrettante le respinte della difesa del Maccabi Haifa.

25' Gonzalez innesca Barak sulla sinistra, il centrocampista viola prova a scodellare il pallone nel mezzo trovando però la deviazione di Simic.

23' Continuano i ritmi soporiferi in campo, con il Maccabi Haifa che ha iniziato a commettere anche più falli nei confronti dei viola.

20' Occasione per la Fiorentina con Biraghi che serve un buon pallone per Barak nel mezzo, il quale però strozza un po' il tiro calciando fuori.

18' Il gioco della Fiorentina per ora non accenna a velocizzarsi, il Maccabbi Haifa cerca continuamente di impostare tra difesa e centrocampo.

15' Ammonito Cornud che va con il piede a martello su Faraoni.

12' Gara tutt'altro che bella per adesso, con la Fiorentina che ancora deve trovare gli spunti dei suoi attaccanti.

8' Ritmi bassi per il momento, con la Fiorentina che prova a far girare il pallone mentre gli avversari cercano di mettere in moto gli attaccanti con dei lanci lunghi.

5' Ci prova Bonaventura con il destro dal limite dell'area, pallone che finisce alto.

2' Dopo una lunga azione d'attacco prolungata Gonzalez va con la punta in area, ma il pallone rotola tra le braccia di Keouf.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’!

Dopo la rocambolesca vittoria di Budapest per 4-3, la Fiorentina ospita il Maccabi Haifa nella sfida di ritorno degli Ottavi di finale di Conference League. La squadra viola partirà con un gol di vantaggio per ottenere il pass per i quarti e sulla panchina siederà Niccolini, vice di Italiano, in virtù della squalifica del tecnico siciliano.

Fischio d’inizio alle ore 18:45, l’arbitro sarà il bosniaco Irfan Peljto, fischietto che diresse la sfida dello scorso anno in Polonia della Fiorentina, in casa del Lech Poznan. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.

