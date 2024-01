La Juventus (stavolta) trova la porta della Fiorentina chiusa. Ma c'è chi dice che Bonaventura non disdegnerebbe la svolta invernale

Liberato spazio in organico con la cessione in prestito di Moise Kean all’Atletico Madrid, la Juventus si è messa alla ricerca di un centrocampista offensivo.

Porta chiusa

In questa ricerca i dirigenti della Juve sono arrivati a sondare il terreno con la Fiorentina per Giacomo Bonaventura, trovando però la porta chiusa; il club viola ritiene Jack una pedina troppo importante per lo scacchiere di Italiano, uno di quelli che, in questo caso, non può essere lasciato andar via a gennaio.

Bonaventura non disdegnerebbe la svolta?

Tutto questo anche se qualcuno stamani (Tuttosport per inciso) tira in ballo la fede bianconera del giocatore che dunque non disdegnerebbe l’inattesa svolta invernale.

Il rinnovo del contratto

Sullo sfondo resta anche la trattativa per il rinnovo contrattuale coi gigliati del giocatore. Trattativa che si è arenata alla fine del 2023 e che deve essere ripresa per cercare di arrivare insieme fino al 2026, anno in cui Bonaventura potrebbe anche decidere di fermarsi al termine di una lunga e bella carriera.