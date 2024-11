Bucchioni: "La Fiorentina ha una rosa più completa della Lazio. La fiducia di Palladino nel suo gruppo può portarci lontano"

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono passate 12 giornate, ormai sappiamo chi siamo. Sono quasi un terzo della stagione, credo che ormai si possa dire di avere il termometro di questa squadra: è chiaro che qualcosa potrà variare, ma che le 6 squadre che sono in testa siano tra le piu forti è ormai un dato. A cominciare dalla Fiorentina, ma ci metto anche la Lazio, non sono situazioni casuali: quelle squadre hanno espresso determinati valori, ognuno diverso dall’altro. Quest’anno abbiamo qualità, organizzazione, personalita e senso di appartenenza da parte dei giocatori: si vede che sono tutti convinti di fare qualcosa che li farà crescere. Ovviamente non potremo vincere tutte le partite, e sicuramente andremo contro ad alcune criticità pero, sono convinto, che in primavera troveremo le stesse squadre che ci sono ora a lottarsi l’accesso alle coppe europee”

“La Fiorentina ha una rosa piu completa della Lazio, ha le carte per restare lassù”

Ha anche aggiunto: “Chi tra Fiorentina e Lazio ha la rosa piu completa per puntare in alto? Secondo me i viola. Questo perche credo che Palladino abbia piu soluzioni in panchina rispetto a Baroni. La Fiorentina ha 7/8 giocatori nuovi rispetto alla scorsa stagione, e in panchina ci ritroviamo la squadra che giocava lo scorso anno, esclusi i partenti Bonaventura e Nico Gonzalez. Adesso possiamo dire che la Fiorentina ha due squadre. Quelli che sono in panchina hanno dei valori, quindi secondo me sotto questo aspetto i viola sono piu attrezzati dei biancocelesti. Abbiamo ammesso tutti che quest’estate la società ha fatto un gran lavoro sul mercato, quando è giusto dirlo lo diciamo. Questa è una squadra che adesso ha tante soluzioni tecniche, e in tutto questo Palladino gongola. Quando mai avremmo pensato di aver problemi a inserire un giocatore con Gudmundsson?”.

“La settimana di ferie concessa alla squadra è la testimonianza del rapporto che c'è all'interno dello spogliatoio”

Ha poi concluso: “Inizialmente quando ho saputo della settimana di pausa concessa da Palladino alla squadra sono rimasto stupito, perchè una settimana è tanta. Però è una concessione grande fiducia del tecnico verso i suoi giocatori, è la testimonianza del grande feeling che c’è nello spogliatoio. Evidentemente il mister ha trovato tanta serietà e professionalità in questo gruppo, e quindi ha creduto fosse possibile concerete uno stacco prima del tour de force che attende i viola nel prossimo mese”.