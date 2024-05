Interesse dalla Spagna per Duncan. Il ghanese pronto a lasciare la Fiorentina?

Duncan-Fiorentina: è finita?

Dopo 4 anni l'avventura di Alfred Duncan alla Fiorentina sembra essere vicina al termine. Il classe ‘93 ghanese andrà in scadenza di contratto tra poco più di un mese ed al momento è filtrato niente riguardo ad una possibile permanenza in viola, nonostante l’opzione per prolungare di un altro anno il contratto del centrocampista a disposizione della società viola.

Sirene dalla Spagna per il giocatore viola

Per il calciatore africano sembrano già esserci alcune società interessate a prelevarlo a parametro zero. Come riporta CeltaNoticias, sul giocatore mancino c'è l'interesse del Celta Vigo, club che milita in Liga. La squadra spagnola è sulle tracce del calciatore gigliato pronto a liberarsi in virtù della scadenza del contratto, ma non è la sola. Il calciatore percepisce circa 1.6 milioni di euro alla Fiorentina, uno stipendio che non tutti possono permettersi per un calciatore del suo valore.