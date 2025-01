Ceccarini: "Fatta per Folorunsho alla Fiorentina, prestito con obbligo. Pablo Marí prende corpo e Chiesa…"

Sulla situazione del mercato in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Niccolò Ceccarini. Ecco cosa ha scritto su Tuttomercatoweb.com: “Napoli molto attivo sul mercato. Si è rifatto sotto per Fazzini dell'Empoli, valutato sui 15 milioni, e sta chiudendo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina. Tutto fatto: è un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni. Affare da 8 milioni di euro. E Spinazzola rimane un'opportunità per il club viola”.

“Pablo Marí prende corpo, Kayode e Parisi da valutare”

Su Pablo Marí: “Ipotesi che prende corpo, Palladino già lo ha avuto a Monza ed è in scadenza. Opportunità su cui si riflette. Cessioni in difesa? Su Kayode ci sono Roma e Parma, prosegue l'interesse anche dall'estero con Brighton e soprattutto Brentford. La Fiorentina può dare il via libera, ma prima vuole trovare un'alternativa. E il Como insiste per Parisi, sempre più deciso”.

“Chiesa? Il Liverpool non apre. E Luiz Henrique costa tanto”

Sulla suggestione Federico Chiesa: “Ci sono diversi club che hanno chiesto informazioni per un prestito, visto l'inizio difficile al Liverpool, ma non ci sono aperture dei Reds in merito. Può cambiare qualcosa. Luiz Henrique-Fiorentina? Molto lontana come trattativa, la richiesta del Botafogo è altissima”.