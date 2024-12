Il centrocampista del Vitoria Guimaraes, Tiago Silva, recrimina in parte per il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la Fiorentina: "Siamo stati in molti momenti superiori ai viola. La loro è un'ottima squadra costruita con un budget completamente diverso dal nostro, ma abbiamo dimostrato, con la nostra volontà e l'ambizione, la voglia di mettersi alla prova, la capacità di essere superiori e di rimanere nella partita".

La parte finale del match però è stata di difficoltà per i portoghesi: "E' stato un mix di stanchezza fisica e mentale. Stavamo vincendo, non volevamo lasciarci sfuggire il vantaggio, continuavamo a cercare il secondo gol ed eravamo più vicini a quello che loro al pareggio. Abbiamo sofferto un po', ma è un risultato giusto".