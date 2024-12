Il centrocampista dl Vitoria, Manu Silva, ha parlato della partita pareggiata dalla squadra portoghese contro la Fiorentina in Conference League dicendo: “Un nostro calo? Non è stata solo una questione fisica, ma a volte è una questione mentale che non possiamo controllare. Avevamo il risultato dalla nostra parte, sentivamo di poter raggiungere il secondo gol, avremmo potuto farlo sfruttando meglio gli spazi che ci hanno lasciato”.

E poi: "Non abbiamo concesso grandi occasioni, abbiamo controllato bene le palle in profondità, loro sono stati molto forti nei duelli, siamo stati superiori in certi momenti della partita".

Il secondo posto raggiunto, consente al Vitoria di evitare lo scoglio Chelsea fino alla finale, obiettivo che aveva anche la Fiorentina nella partita di ieri sera: "Abbiamo affrontato una grande squadra e siamo riusciti a essere superiori in gran parte della gara, non temiamo nessuno. Il secondo posto premia questo gruppo per l'ottimo lavoro fatto ed è strameritato".