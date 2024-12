Il passaggio agli ottavi senza passare per i play off è l’unico dato positivo di una partita giocata male da una Fiorentina confusionaria e parecchio imprecisa. Dopo la sconfitta col Bologna sarebbe stata necessaria una diversa prestazione per cancellare il timore che il magic moment viola sia evaporato. Ne riparleremo dopo la paritita contro l’Udinese.

La spina nel fianco…dei viola

Richardson è un fantasma che spaventa i suoi e non certo gli avversari. Quarta è una spina nel fianco… dei viola. Kouame lontano anni luce dal ruolo che, in teoria, gli viene affidato.

Voti e giudizi

Quarta – 2 – Ogni lancio è un regalo ai portoghesi, ogni passaggio un errore, Gustavo Silva gli sfila alle spalle e va a segnare. Lui prova a servirgli la palla per il bis ma, fortunatamente, l’attaccante portoghese non ne usufruisce.

Richardson – 3 – Per piedi ha due mozzarelle: calcia moscio e impreciso. Portargli via la palla è facile come rubare il ciuccio a un neonato.

Ikone – 4,5 – Ha la palla e due opzioni: infilarla al sette o servire tre compagni smarcati. Sceglie la terza, quella che da sempre predilige: buttarla via.

Telecronaca Sky Marianella/Minotti – 4 – “Quarta, una grande partita”... davvero sprezzo del ridicolo.

