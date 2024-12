Terracciano 5.5: Si sdraia senza spingere, con tempi e misure sbagliate, venendo tagliato fuori dal pallone rasoterra messo in mezzo da Kaio Cesar che permette a Silva di segnare. Appare molto lento nel tuffarsi, in generale. In precedenza, non ben direzionata la sua espinta sul tiro di Kaio Cesar, ma per fortuna l'accorrente Silva spreca tutto sparando in orbita da pochi passi. Nella ripresa respinge una conclusione potente ma piuttosto centrale, ancora di Silva

Dodô 5.5: Intraprendente col pallone, in alcuni casi infatti perde il possesso rischiando troppo, ancor più in difficoltà senza. Sulla rete portoghese lo si vede rientrare con grande flemma, decisamente troppa. Mezzo voto in più per lo scatto e il cross da cui deriva il pari viola

Comuzzo 5: Viene saltato troppo facilmente rispetto al solito, è molto impreciso nei suggerimenti e talvolta anche quando deve rinviare. Giornata no per il 2005 viola, non certo facilitato dai restanti elementi del ‘cast’ gigliato nel primo tempo. 46' Ranieri 6: Non commette particolari errori nè si nota per qualcosa di particolare. Prova sufficiente per il capitano viola

Martinez Quarta 4.5: In impostazione se la cava quando lancia lungo, nei passaggi corti è un bancomat per gli avversari e solo una scelta tragica di Silva impedisce al Vitoria di andare sul 2-0 quando l'argentino mette in porta la punta lusitana. Sul gol dei padroni di casa sonnecchia anzichè seguire Silva, che segna a porta sguarnita. Le cose non migliorano molto nella ripresa, anzi…

Parisi 5: Il giocatore visto col Lask sembra un lontano parente, l'ex Empoli è timido, remissivo, sceglie male i tempi delle giocate e in difesa spesso arranca. 75' Gosens 6: Partecipa alla pressione viola nel finale, che conduce al pari, spingendo a sinistra, sebbene non sempre con efficacia

Richardson 5: A lui sono affidate sfere che scottano, è la prima uscita della Fiorentina e con la sua qualità e le lunghe leve in alcuni casi riesce a cavarsela, ma in altri commette errori evidenti e derivanti da un passo troppo compassato ma soprattutto da un modo di stare in campo non adeguato a certi standard. 46' Adli 6: Pur senza brillare particolarmente permette alla Fiorentina di avere maggiore ordine

Mandragora 6: Gesticola tanto, parla parecchio, ma al di là di una bella apertura di prima intenzione per Kouame fa tanta fatica, sia in costruzione che quando deve ripiegare. Anche nel secondo tempo commette vari errori, ma almeno ci mette carattere e trova un'importante rete, la seconda in Conference League quest'anno, con un inserimento sul secondo palo.

Ikone 5: Una conclusione alle stelle, esito di una ripartenza sfruttata malissimo dal francese, che sceglie di non servire compagni liberi in area e calcia in maniera pessima. Non ne imbrocca mezza, esce dopo un altro quarto d'ora di nulla nel secondo tempo. 57' Colpani 5.5: Incide poco a destra, si vede raramente. Buon pallone servito a Kouame, che però non lo sfrutta

Gudmundsson 5: Non è semplice riuscire a trovare continuità in una Fiorentina che gioca male e palleggia ai ritmi di una tartaruga, ma l'islandese, pare essere totalmente avulso dalla manovra e non si accende mai. Bel pallone per Kouame ad inizio gara, ma resta pressochè l'unico lampo del 10 viola. 57' Kean 5: Dà maggiore vivacità all'attacco viola, ma si divora un gol a due metri dal portiere Varela, calciandogli addosso

Beltran 6: Si danna l'anima in pressing e in contenimento, ma dalla sinistra incide molto poco e forse il troppo lavoro senza palla ne inficia anche la lucidità. Prova a venire dentro al campo a gestire qualche pallone in più, con poco successo. Col passare dei minuti, in una serata di squadra molto opaca disegna un assist fantastico, ma Kean non lo sfrutta. Un suo tiro viene murato sulla linea di porta, poi molta quantità a sostegno dei compagni

Kouame 4.5: A tratti fa quasi compassione per come riesce a sbagliare o gestire male ogni singolo pallone che gioca. Inciampa goffamente dopo pochi minuti praticamente a tu per tu col portiere, poi non riesce a servire Ikone a pochi passi da lui. Tanta imprecisione, tanti, troppi e continui errori

Palladino 5.5: La Fiorentina strappa un punto in Portogallo ma appare molto scarica dall'inizio alla fine, arrivando al pareggio più per demerito avversario che meriti propri. La posizione di Beltran non convince, così come la scelta di tenere Kouame in campo per 94 minuti, anche se certamente le alternative in avanti non abbondano. La squadra è nelle prime 8 della prima fase? Certo, ma viste le 5 avversarie sfidanti lo si può considerare un risultato assolutamente alla portata della rosa viola.