Bonaventura a rischio, Italiano lancia l'allarme

In vista della prossima partita che la Fiorentina giocherà in Belgio mercoledì prossimo, l’unica perplessità riguarda Giacomo Bonaventura.

L'allarme di Italiano

Il centrocampista viola è uscito malconcio dalla partita del Bentegodi. A parlarne e a lanciare l'allarme è stato l'allenatore gigliato, Vincenzo Italiano: “Non so cosa dirvi, mi auguro che non sia nulla di grave. Aveva grande voglia di entrare, gli servivano 20-25 minuti per non far calare la condizione ed era giusto buttarlo dentro. Speriamo bene”.

Dall'inizio in Belgio

Qualora dovesse recuperare sarebbe lanciato fin dall'inizio contro il Club Brugge, su questo non ci sono dubbi.