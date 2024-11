A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro parlando dell'inizio di Nico Gonzalez alla Juventus dopo il suo passaggio estivo.

“Nico Gonzalez ha un problema di infortuni, di rendimento, di continuità. L'argentino è stato l'acquisto più oneroso della società viola e non ha reso per quello che erano gli obiettivi stagionali e i programmi. Basta vedere nell'ultima finale ad Atene non c'era in campo, non ha inciso. La differenza questi giocatori la devono fare quando serve, lui non l'ha mai fatto. Alla Juventus non ha mai inciso”.