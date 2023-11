Nonostante l'ultimo periodo grigio, il numero 10 della Fiorentina è fra i migliori del mese di novembre

Domenico Berardi (Sassuolo), Alessandro Buongiorno (Torino), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter) Joshua Zirkzee (Bologna) e Nicolas Gonzalez (Fiorentina). Cosa hanno in comune questi sei calciatori?

Nico fra i migliori in Serie A

Sono i prescelti da EA FC 24 (il nuovo videogioco della serie dei FIFA per intendersi) per il premio di Miglior Giocatore del Mese di novembre (Player Of The Month November).

Votate!

È possibile votare sul sito della EA Sports per scegliere il numero 10della Fiorentina. In caso di vittoria, verrà rilasciata una versione potenziata dello stesso Gonzalez all’interno della modalità Ultimate Team, una delle più amate dai tantissimi giocatori del videogame più noto al mondo sul calcio.