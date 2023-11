Nell’estate del 2022, il difensore centrale classe 2003 Daniele Ghilardi è stato forse ceduto con troppa fretta dalla Fiorentina al Verona. Dopo il passaggio agli scaligeri, ora il calciatore lucchese milita nella Sampdoria in prestito.

Il calciatore toscano ha parlato a Tuttomercatoweb.com della stagione in corso, parlando anche dell’avventura alla Fiorentina.

"Tra gli allenatori che ricordo con maggiore affetto c’è Alberto Aquilani. L’ho avuto nella Primavera della Fiorentina, non ho avuto tante possibilità di giocare con lui però mi sono trovato bene. Devo ringraziare anche mister Corrent che ho avuto sia in Primavera all'Hellas che a Mantova e in C mi ha dato tanta fiducia. E poi anche mister Nunziata che ormai abbiamo dall'Under 17 e ho fatto tutta la trafila con lui. Mi ha aiutato nei momenti dove magari non trovavo tanto spazio nel club”.

"Come idolo non avrei un difensore perché all'inizio, quando avevo 8-9 anni, giocavo da attaccante e il mio punto di riferimento era Fernando Torres. Poi col tempo mi sono spostato di ruolo e come giocatori a cui mi ispiro posso dire Van Dijk o Sergio Ramos, due icone".

“Ovviamente sono molto contento. Non mi aspettavo di avere questa fiducia e di fare tutte queste presenze dall'inizio. Spero ancora di migliorare, sto cercando di fare il massimo. Do il massimo per la squadra per aiutarla a raggiungere le vittorie in campo. Essere allenati da un campione come Pirlo è sempre uno stimolo in più per dimostrare e fare sempre meglio".