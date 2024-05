I convocati della Serbia per gli Europei: ecco la decisione del ct Stojkovic su Milenkovic

Fatta eccezione per la Fiorentina e le altre squadre che si giocheranno le finali di Conference e Champions League, la stagione è ormai conclusa e la testa tutta rivolta agli imminenti campionati europei in Germania. In vista di questo appuntamento, anche la Serbia ha annunciato l'elenco dei convocati.

La decisione su Milenkovic

Il ct Dragan Stojkovic porterà con sé tanti giocatori del campionato italiano, tra cui anche uno della Fiorentina. Trattasi ovviamente di Nikola Milenkovic, leader della difesa viola e della sua Nazionale, che parteciperà alla spedizione continentale insieme anche ai suoi ex compagni a Firenze Dusan Vlahovic e Luka Jovic.