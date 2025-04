Dopo l'eliminazione dalla Conference per mano della Fiorentina, il Celje si consola tornando a vincere in campionato

Buona la prima post-eliminazione per il Celje, che trionfa sul Kalcer Radomlje per 1-3 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio: a segno Prutsev (che non era stato inserito in lista Uefa) e Matko con una doppietta, lui che aveva segnato la rete del momentaneo 1-1 al Franchi.

Tre punti che permettono agli sloveni di mantenere il passo con la “top 3” del campionato, che prevede i piazzamenti europei. Riera che, secondo voci di mercato, sarebbe finito nel mirino dell'Udinese: potrebbe riaccendersi la sfida con Palladino in un futuro?