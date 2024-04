Abodi: "Stiamo valutando la situazione stadi in vista di Euro 2032: abbiamo parlato con il Bologna e a breve incontreremo la Fiorentina"

In vista dell'Europeo 2032 in Italia e Turchia, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha parlato della situazione stadi in Italia: “Abbiamo parlato con il Bologna, l'amministratore delegato Fenucci ci ha illustrato il quadro economico, definito il cronoprogramma e descritto il progetto tecnico del nuovo stadio. Per il governo è fondamentale contribuire in modo concreto all'ammodernamento degli stadi".

“Incontreremo la Fiorentina”

Poi Abodi ha aggiunto: “Entro incontreremo anche il Comune di Firenze e la Fiorentina per affrontare il tema Franchi. Stiamo valutando, laddove necessario, la nomina di un commissario e una norma che renda ancora più efficiente l'iter amministrativo per queste infrastrutture”. Da capire se il nuovo Franchi sarà uno degli stadi che ospiteranno le partite di Euro 2032.