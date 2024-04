Lorenzo Casini: "Il vero problema del calendario sono i recuperi. Stadi? Basta andare all'estero per capire quanto siamo indietro"

Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto a San Siro in occasione dell'evento organizzato da Il Foglio. Queste le sue parole riprese da TMW: “Dobbiamo risolvere il problema dei recuperi, a partire da Atalanta-Fiorentina. Per il resto in realtà il calendario del campionato è semplice da fare, perché tutti gli slot sono già occupati dalla FIFA e noi dobbiamo decidere solo quando partire e quando finire".

“Sugli stadi siamo indietro, ma stiamo lavorando”

Poi sul tema stadi: “Basta andare all'estero per capire che la situazione dei nostri impianti è drammatica. Su questo argomento abbiamo un bel rapporto con il ministro Abodi, vogliamo portare a livello governativo certe decisioni. Vorremmo che gli stadi fossero dichiarati opere strategiche di interesse nazionale”.