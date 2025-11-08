Mina ha fatto letteralmente impazzire Morata. L'attaccante del Como costretto a implorare il cambio - VIDEO

Curioso episodio quello che si è visto oggi durante Como-Cagliari, anticipo di questo sabato di Serie A finito 0-0. Protagonisti l'ex Fiorentina Yerry Mina e l'attaccante dei comaschi Alvaro Morata.

Il cambio

Il difensore colombiano ha letteralmente fatto impazzire lo spagnolo di Fabregas, stuzzicandolo e facendolo innervosire per tutta la durata della partita, che per Morata è durata solo 63 minuti. Problemi fisici? Scelta tecnica? Macchè. E' stato lo stesso Morata a chiedere il cambio a Fabregas, sfinito dal comportamento di Mina.

Le parole di Mina

Poco prima di chiedere il cambio, Morata aveva reagito spingendo il difensore avversario alle spalle a palla lontana e prendendo il cartellino giallo. Interpellato sull'episodio, a fine partita Mina ha detto: “Io vado forte su tutti i palloni, non me ne frega un cazzo se ci sono mia mamma, mia moglie o mia figlia. Vado sempre forte e lo sapete bene. Io mi gioco una partita nella partita con l'attaccante”.