Nessuna intenzione di cedere Fortini. E Pioli lo valuta in ritiro per la sua Fiorentina. Intanto un club di Serie A chiede informazioni per il prestito

La Fiorentina punta su Niccolò Fortini: il club non ha alcuna intenzione di cedere il laterale a titolo definitivo. Nel giro di sei mesi, da gennaio al mercato estivo, si sono fatte avanti Juventus, Bayer Leverkusen e Napoli (nelle ultimissime settimane), ma il club viola vuole tenere e valorizzare al meglio il classe 2006.

Fortini è pronto? La decisione a Pioli. Intanto si affaccia la Cremonese

Sarà il suo anno? Adesso la decisione passa a mister Stefano Pioli, che ha portato il ragazzo con sé in Inghilterra per la seconda parte di ritiro. Nei giorni al Viola Park, per la maggior parte del tempo, Fortini ha svolto sessioni personalizzate di allenamento per recuperare dal recente infortunio. Insomma, sarà il tecnico a decidere se potrà restare in rosa. Intanto, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Cremonese ha fatto un sondaggio per il prestito di Fortini.