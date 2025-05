Ecco i baby che Palladino potrebbe chiamare in causa in vista del rush finale. La sorpresa è dietro l'angolo

Con il Bologna, Beltran e Zaniolo saranno squalificati mentre sono ancora da valutare le condizioni di Kean e Gudmundsson. Ecco dunque che Palladino potrebbe dare spazio, anche a partita in corso, a quegli elementi che più volte nel corso della stagione sono stati aggregati alla prima squadra.

Rubino e Caprini

Il riferimento va in primo luogo a Tommaso Rubino e Maat Caprini che c'erano anche a Venezia e hanno visto affondare la squadra in laguna.

La sorpresa centravanti

Rubino e Caprini non sono però gli unici baby che Palladino potrebbe chiamare in causa in vista del rush finale: secondo quanto riportato da La Nazione, gli occhi sono puntati anche sul centravanti della Primavera, Riccardo Braschi, 14 reti segnati in campionato, l'ultima delle quali decisiva sabato scorso per regalare alla formazione di Galloppa l'accesso ai play off.