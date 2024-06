Sottil e Terracciano, Gonzalez e altri dettagli. Nessun freno agli scenari di mercato, ma Palladino fa chiarezza sui giocatori della Fiorentina

Il neo-tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino si è ufficialmente presentato questa mattina, in conferenza stampa. Le prime parole in viola hanno diffuso subito chiarezza sulle sue idee e non solo, dato che c’è stato modo anche di parlare di mercato al fianco del direttore sportivo Pradè. E qualche indicazione precisa è subito arrivata.

Gonzalez, un 99% confermato da Palladino

Palladino ha tenuto fede all’ambizione sottolineata più volte dalla società nella conferenza post-Atene e ha dichiarato di volere giocatori di qualità per alzare l’asticella. Riferimenti importanti anche sugli attuali calciatori viola, a cominciare da Nico Gonzalez: “Non vedo l’ora di allenarlo, è carico. Mi piacciono tutti i giocatori che determinano e lui è uno di questi”. Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni, così come quelle di Pradè: “Al 99% è incedibile”. Salvo sorprese, il numero 10 argentino proseguirà in viola.

Una grandissima occasione per Sottil

Forte presa di posizione dell’allenatore anche su Riccardo Sottil, senza dubbi uno dei calciatori viola che gode di maggior fiducia da parte del club: “So che è molto forte, quando lo affronti hai sempre paura. Ho visto un ragazzo maturo e motivato, ha tutto per fare il calciatore ad alti livelli. Dovrò essere bravo a tirare fuori il meglio da lui e mi prendo la responsabilità”. Chiarissima la linea di Palladino, parallela a quella della Fiorentina: per Sottil c’è ancora posto con piena fiducia. Dopo anni di discontinuità e problemi fisici, il classe ‘99 ha davanti a sé l’occasione più ghiotta della carriera.

E in porta? Rimane fiducia a Terracciano

Nei giorni successivi all’arrivo di Palladino, si è parlato della sua volontà di avere un altro portiere a Firenze. Una richiesta quantomeno da ritrattare, dato che il tecnico viola si è detto molto felice degli estremi difensori della Fiorentina. Terracciano? Ci vuole puntare fortemente e Pradè ha ribadito che è un calciatore forte. Ci sono comunque alcune voci di mercato, anche su eventuali nuovi acquisti in porta, ma la fiducia al numero 1 viola non sembra mancare.

Indicazioni sui terzini, mentre Ikoné…

Interessante il capitolo aperto sulla gestione dei due terzini sinistri, correlato alla scelta del modulo con difesa a tre: “Parisi è perfetto per il 3-4-3 o per il 3-4-2-1, ha ottime qualità e può stare anche a quattro. Difficile che sia compatibile con Biraghi, per caratteristiche. Parte più da dietro, ma sono soluzioni che vedremo durante la stagione. Non mi precludo nulla”.

L’unico capitolo da punto interrogativo? Ikoné, ovvero l’unico giocatore viola che non ha risposto alla chiamata di Palladino. A rispondere ci penseranno i prossimi giorni e il mercato, con il forte interesse dal Qatar.