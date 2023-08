Tempo effettivo in Serie A? Rizzoli: "Rimane un'utopia. Sarebbe più opportuno..."

Persiste l'idea di una rivoluzione per la Serie A come l'ipotesi tempo effettivo. A tal proposito, l'ex designatore Serie A ed ex arbitro d'eccellenza Nicola Rizzoli ha sottolineato la difficoltà della sua introduzione a Sky: “Rimane un'utopia. Si vanno a interrompere dinamiche nelle quali una squadra tenta di mettere in difficoltà gli avversari, cosa che nel calcio è l'obiettivo minimo”.

E aggiunge: “Non si possono eliminare quei dieci minuti dove si tenta di mettere in difficoltà l'altra squadra. Cambierebbe tanto, troppo, la vedo difficile. Cosa sarebbe opportuno? Calcolare il recupero in modo corretto, ogni partita deve avere lo stesso minutaggio”.