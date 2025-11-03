Borghi: "Il rigore su Ranieri c'era, ma questo non può essere un alibi per la Fiorentina. Pioli? Le ha provate di tutte..."

Attraverso il suo canale You Tube, Stefano Borghi, telecronista di Sky, ha analizzato la partita tra Fiorentina e Lecce: “Il risultato più scioccante della domenica è quello di Firenze, la Fiorentina nella partita del dentro fuori ha perso in casa 0-1 con il Lecce”.

“Da una parte complimenti al Lecce che è andato a sfruttare questa occasione, perché ha un allenatore che dà gioco ed è un risultato che dà prospettive e ossigeno. Il focus del ragionamento va sulla Fiorentina, inserendo il discorso arbitrale”.

Sul rigore negato

“Il rigore per me c'era, nonostante lo strano movimento di Ranieri. La cosa che non si comprende è il fatto che sul campo Rapuano dia rigore, ma il VAR lo richiama all'on field review. Secondo me il VAR non è legittimato a intervenire perché non c'è un grave errore dell'arbitro, poi io non capisco perché l'arbitro non abbia la personalità di confermare la propria scelta”.

Infine su Pioli…

"Questo non è un alibi per la Fiorentina, perché anche ieri la prestazione è negativa, ha prodotto troppo poco. Adesso c'è la posizione di Pioli che arriverà ad una soluzione, perché fuori di lì non si può andare. Non hanno aiutato le dimissioni di Pradè nel prepartita, ma la prestazione della squadra è stata trasparente, tant'è che Pioli all'intervallo cambia tutto il centrocampo all'intervallo. Il rendimento della squadra è venuto a mancare sui laterali, ma soprattutto sta mancando totalmente il rendimento del reparto di centrocampo, Pioli ha cercato qualsiasi soluzioni, prima il centrocampo fisico poi uno tecnico, ma il risultato è stato lo stesso".