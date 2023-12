Valcareggi: "Il Parma giocherà senza pressione, occhio a fare troppo turnover. Sottil? Bel gol, ma se non si conferma è inutile"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Stasera mi sento che andremo ai supplementari. I viola sono più forti, ma il Parma giocherà senza pressione e questo potrebbe fare la differenza. La Fiorentina invece deve vincere, ma il rischio è sempre dietro l'angolo contro le squadre di Serie B; avrei preferito un altro avversario. Nzola e Beltran? Nel calcio esistono i momenti, ora come ora l'argentino è avanti. Stasera comunque non farei grande turnover, a partire dal portiere; a Christensen voglio bene, ma stasera bisogna vincere”.

E poi sul mercato: “Non prenderei un altro attaccante a gennaio, tanto con 20 milioni non prendi nessuno migliore di quelli che hai già. Andrei più su un esterno offensivo. Sottil? L'ho criticato tanto, perché non rendeva per le qualità che ha e la colpa era solamente sua. Domenica ha fatto un grandissimo gol, l'assist invece era semplicemente un passaggio. Comunque ora deve confermarsi, altrimenti il salto di qualità non lo farà mai. Solo il suo cervello lo può aiutare a migliorare”.