Italiano elogia Zaniolo: "Mi ha detto che sono 9 anni che lo massacrano. Io gli ho risposto che con me lo fanno da 12, lo batto. Ha qualità immense"
Siparietto al termine di Bologna-Udinese, gara vinta dai rossoblù per 1-0, tra l'allenatore dei felsinei Vincenzo Italiano e un altro ex Fiorentina: Nicolò Zaniolo.
Il confronto
Alla fine della partita i due si sono incrociati e hanno parlato per qualche secondo insieme. Nel post partita Italiano ha svelati cosa si sono detti.
Cosa si sono detti?
“Ho detto a Zaniolo che ha delle qualità impressionanti, alle volte non deve dare retta a nessuno, è fortissimo. Mi ha detto “sono 9 anni che mi massacrano” e io gli ho detto “a me 12, ti batto” Credo abbia qualità immense, gli infortuni lo hanno rallentato ma ora direi che stia bene. è un ragazzo importante anche per la nazionale”.
