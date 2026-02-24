Siparietto al termine di Bologna-Udinese, gara vinta dai rossoblù per 1-0, tra l'allenatore dei felsinei Vincenzo Italiano e un altro ex Fiorentina: Nicolò Zaniolo.

Il confronto

Alla fine della partita i due si sono incrociati e hanno parlato per qualche secondo insieme. Nel post partita Italiano ha svelati cosa si sono detti.

Cosa si sono detti?

“Ho detto a Zaniolo che ha delle qualità impressionanti, alle volte non deve dare retta a nessuno, è fortissimo. Mi ha detto “sono 9 anni che mi massacrano” e io gli ho detto “a me 12, ti batto” Credo abbia qualità immense, gli infortuni lo hanno rallentato ma ora direi che stia bene. è un ragazzo importante anche per la nazionale”.