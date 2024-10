Il difensore della Roma Mats Hummels non ha esordito nel migliore dei modi in Serie A, subentrando la scorsa giornata contro la Fiorentina e realizzando un'autorete nel 5-1 con cui la squadra di Palladino ha spazzato via quella di Juric. Il difensore tedesco si è espresso nel podcast ‘Alleine ist schwer’, tornando anche sullo sfortunato episodio.

‘Dopo l’autogol alla Fiorentina le cose possono solo migliorare'

“L'autogol all'esordio contro la Fiorentina è una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Da ora in poi le cose possono solo migliorare, non so cos'altro aspettarmi”.

‘Posso solo prenderla con umorismo’

Mi sono detto: ‘Qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante?’ Un autogol dopo 4 minuti quando si è già sotto 4-1 è davvero brutto. È tutto così ironico che posso prenderla solo con umorismo".